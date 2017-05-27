Страны G7 договорились о сохранении санкций против России

 

Фото: Artyom Korotayev/TASS/Scanpix

Глава МИД Италии Анджелино Альфано заявил, что страны «Большой семерки» не собираются ослаблять санкционное давление на Россию «в плане ее ответственности в украинском кризисе». Об этом он заявил в ходе саммита G7, проходящего в итальянской Таормине.

«Что касается европейских санкций, их продолжительность зависит от реализации минских соглашений, и это остается ориентиром для Италии», — подчеркнул министр.

При этом, по его словам,

страны G7 признали необходимость диалога с Москвой, особенно для поиска решений и выработки стратегии по решению международных кризисов,

а также в сфере борьбы с терроризмом.

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«Страны Группы семи признали важность диалога с Москвой, который необходим для поиска и выработки решений основных международных кризисов, а также для совместных ответов на вызовы современности, начиная с терроризма», — сказал Альфано в интервью ТАСС.

Ранее руководители государств, входящих в «Большую семерку», подписали антитеррористическую декларацию. По словам Джентилони, участники саммита G7 пришли к согласию по основным вопросам — от кризисов в Сирии и Ливии и ситуации в КНДР до торговых отношений. Тем не менее, сообщил он, принятие решений по климату пока приостановлено.

Саммит G7 в Таормине на острове Сицилия сегодня завершает свою работу.

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