В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в Великобритании снижен с «критического» до «строгого», сообщает The Associated Press со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.
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Агентство отмечает, что «критический» уровень в британском ранжире подразумевает неминуемость теракта, в то время как «строгий» означает, что новые теракты вполне вероятны.
Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до «критического» после теракта на концерте в Манчестере.
Тогда погибли 22 человека.
По словам Мэй, в расследовании этого теракта достигнут значительный прогресс, тем не менее, людям следует сохранять бдительность.
Как сообщалось, накануне британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере – таким образом общее число задержанных в расследовании теракта достигло десяти.Еще по этой теме