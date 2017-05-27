В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

Уровень террористической угрозы в Великобритании снижен с «критического» до «строгого», сообщает The Associated Press со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

Агентство отмечает, что «критический» уровень в британском ранжире подразумевает неминуемость теракта, в то время как «строгий» означает, что новые теракты вполне вероятны.

Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до «критического» после теракта на концерте в Манчестере.

Тогда погибли 22 человека.

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Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







По словам Мэй, в расследовании этого теракта достигнут значительный прогресс, тем не менее, людям следует сохранять бдительность.











































































Aizvērt Взрыв в английском Манчестере Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP Reuters/AP/AFP AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix AP/EPA/Reuters/ScanPix







Как сообщалось, накануне британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере – таким образом общее число задержанных в расследовании теракта достигло десяти.

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