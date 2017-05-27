В Великобритании понизили уровень террористической угрозы

 

Фото: AFP/LETA

Уровень террористической угрозы в Великобритании снижен с «критического» до «строгого», сообщает The Associated Press со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

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Агентство отмечает, что «критический» уровень в британском ранжире подразумевает неминуемость теракта, в то время как «строгий» означает, что новые теракты вполне вероятны.

Уровень террористической угрозы в Великобритании был поднят до «критического» после теракта на концерте в Манчестере.

Тогда погибли 22 человека.

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В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте

Фото: В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте0

По словам Мэй, в расследовании этого теракта достигнут значительный прогресс, тем не менее, людям следует сохранять бдительность.

Взрыв в английском Манчестере

Фото: Взрыв в английском Манчестере0

Как сообщалось, накануне британская полиция задержала еще одного подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере – таким образом общее число задержанных в расследовании теракта достигло десяти.

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