Столкновение поездов на Украине сняли с дрона

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В Интернете появилось видео с места столкновения пассажирского поезда Киев – Каменец-Подольский и грузового поезда на железнодорожной станции Негин.

Журналисты телеканала 112 Украина сняли место аварии в Хмельницкой области с беспилотника.

Напомним, поезда столкнулись сегодня. С рельсов сошел локомотив и первый вагон пассажирского поезда. В результате аварии пострадали шесть человек, из них четверо детей (получили легкие телесные повреждения, ушибы и царапины). Всего в пассажирском поезде находился 541 человек.

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Пострадавшие были эвакуированы из поврежденного вагона и переданы врачам скорой для оказания неотложной помощи.


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