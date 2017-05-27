British Airways отменила все авиарейсы из Лондона

British Airways из-за «глобального сбоя» в компьютерной системе прекратила рейсы из двух аэропортов Лондона - Heathrow и Gatwick, сообщает Sky News.

В крупнейшем из столичных аэропортов Heathrow сбой затронул сотни пассажиров. Первоначально авиакомпания сообщала о длительных задержках, позже были отменены все рейсы до вечера субботы.

В результате сбоя в компьютерной системе в лондонском аэропорту в настоящее время образовались огромные очереди из-за существенных задержек рейсов, передает РИА «Новости».

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Помимо рейсов в Лондоне, задержаны и отложены рейсы британской авиакомпании из других городов мира.

Транзитные пассажиры из-за сбоя опоздали на следующие рейсы.

Проблема осложняется еще и тем, что в Великобритании наступили трехдневные выходные, в результате чего поток пассажиров в местных аэропортах существенно возрос. Авиакомпания принесла свои извинения и сообщила, что «старается решить возникшую проблему».

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