Террорист-смертник убил 18 человек в Афганистане

В городе Хост на юго-востоке Афганистана террорист-смертник подорвал заминированный автомобиль. В результате взрыва погибли 18 человек. Ранения получили шестеро, в том числе дети, передает The Assotiated Press.

Теракт произошел около 8:30 часов утра по местному времени возле футбольного стадиона недалеко от военной базы.

По словам представителя МД Афганистана, целью смертника были сотрудники сил безопасности, но погибли в основном гражданские лица.

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Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Как сообщал Корреспондент.net, на прошлой неделе боевики движения Талибан убили 20 полицейских в Афганистане. Еще 15 правоохранителей получили ранения. Террористы совершили скоординированную атаку в провинции Забуль.

Напомним, в конце апреля талибы объявили о весеннем наступлении в Афганистане в виде нападений на объекты западной коалиции и афганских сил безопасности.

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