Лондонский театр «Олд Вик» эвакуировали после сообщения об угрозе взрыва

В театре «Олд Вик» в Лондоне полиция провела эвакуацию после сообщения об угрозе безопасности, сообщает Independent.

По словам посетителей театра, сотрудники службы безопасности вышли на сцену во время спектакля и сообщили, что в здании, возможно, находится опасный предмет. Как сообщает Daily Mail, на сцене в этот момент был Джон Бойега - актер, известный по последней части «Звездных войн».

В полиции рассказали, что приняли решение об эвакуации после сообщения, полученного по телефону. Также были эвакуированы люди из располагающихся неподалеку зданий, оцеплены близлежащие участки дорог, передает РИА «Новости».

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После этого правоохранители осмотрели здание. Администрация театра сообщила в официальном Twitter, что тревога оказалась ложной, и поблагодарила зрителей за понимание. Там выразили надежду, что вечерний спектакль пройдет в обычном режиме.

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