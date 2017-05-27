Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мировых лидеров «разговаривать с Россией» по ряду международных тем.
«У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение», — цитирует Макрона агентство «Интерфакс», которое ссылается на французское телевидение.
«Необходимо разговаривать с Россией по ряду международных тем, в том числе и по теме Сирии»,
— добавил президент Франции.
29 мая российский президент Владимир Путин приедет в Париж, чтобы впервые встретиться с новым президентом Франции Эмманулем Макроном.
Визит российского лидера приурочен к 300-й годовщине визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.Еще по этой теме