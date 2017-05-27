Президент Франции Эмманюэль Макрон
 

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото: Reuters/ScanPix

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мировых лидеров «разговаривать с Россией» по ряду международных тем.

«У меня будет требовательный диалог с Россией, но это будет диалог. У нас будет обсуждение», — цитирует Макрона агентство «Интерфакс», которое ссылается на французское телевидение.

«Необходимо разговаривать с Россией по ряду международных тем, в том числе и по теме Сирии»,

— добавил президент Франции.

Реклама

29 мая российский президент Владимир Путин приедет в Париж, чтобы впервые встретиться с новым президентом Франции Эмманулем Макроном.

Визит российского лидера приурочен к 300-й годовщине визита императора Петра I во Францию. В связи с этой датой президенты откроют в Версале выставку, подготовленную Эрмитажем.

Еще по этой теме
Белый Дом думает об усилении санкций против России

Белый Дом думает об усилении санкций против России

Страны G7 договорились о сохранении санкций против России

Страны G7 договорились о сохранении санкций против России

Шлесерс: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Россией

Шлесерс: Латвия заинтересована в сотрудничестве с Россией


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Дом
Дом, Sigulda, 170000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 68800 EUR

reklama.vesti.lv

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова Showbiz

В Москве прошли обыски в квартире режиссера Серебренникова

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери Showbiz

Как двойняшки! 55-летняя Андреева выглядит ровесницей дочери

Рыбак поймал огромную щуку и отпустил ее обратно в воду Hi-Tech

Рыбак поймал огромную щуку и отпустил ее обратно в воду

Это секси? Обладательнице мега-бюста трудно завязать себе шнурки Wo&Men

Это секси? Обладательнице мега-бюста трудно завязать себе шнурки

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов» Showbiz

Илона Калдре о своем даре и жизни после «Битвы экстрасенсов»

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Carnikava
155 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
CUSTOMER SERVICE MANAGER
CUSTOMER SERVICE MANAGER
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
GALVENO GRĀMATVEDI (DARBA VIETA ...
RECRUITING SPECIALIST
RECRUITING SPECIALIST
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
BŪVPROJEKTU VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 