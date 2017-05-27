Трамп заявил, что члены НАТО начали больше вкладывать в альянс

«Другие страны-члены альянса должны платить больше. Сейчас США платят гораздо больше, чем любая другая страна. И это несправедливо по отношению к Америке и к американским налогоплательщикам», - сказал Трамп в речи перед американскими военнослужащими на военной базе Сигонелла в Италии. В США его речь транслировали ведущие новостные телеканалы, отмечает РИА «Новости».

Президент заверил, что его администрация над этим работает: «И я скажу вам, что в последний год произошли изменения. На самом деле, деньги начинают поступать в НАТО из стран, которые теперь делают то, чего не делали раньше».

«Все мы будем в большей безопасности, если все (страны-члены НАТО) будут платить то, что должны»,

- указал он.

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В ходе предвыборной кампании в 2016 году Трамп называл НАТО «пережитком прошлого». Придя в Белый дом, он изменил свою точку зрения. Однако при этом последовательно настаивает на доведении платежей участников НАТО за безопасность до 2% ВВП, как прописано в уставе организации.

Для Трампа визит на саммит G7 в Италию был завершающим пунктом 9-дневной зарубежной поездки, он возвращается в Вашингтон.

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