В Индии подтвердили три первых случая заболевания лихорадкой Зика

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о трех случаях заболевания вирусом Зика в Индии, передает агентство Reuters.

Все случаи были зафиксированы в Гуджарате - самом западном штате страны, где находится пять крупнейших городов-миллионников. В индийском Министерстве здравоохранения заверили, что при обнаружении болезни соблюдались все необходимые протоколы, и «беспокоиться не о чем».

Первый пациент с подозрением на заражение вирусом Зика был выявлен в Индии еще в феврале прошлого года, последний случай произошел в январе этого года, однако власти страны официально объявили об этом лишь в мае. В ВОЗ отметили, что подобная статистика говорит о низком уровне распространенности вируса, но при этом призвали Индию усилить наблюдение за процессом.

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Aizvērt Жертвы вируса Зика в Бразилии Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix







«То, что вирус Зика распространен в Юго-Восточной Азии - известный факт, и выявленные в Индии случаи не влияют на уровень глобальной угрозы»,

- подчеркнули в организации.

Напомним, в ноябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании глобальной чрезвычайной ситуации, вызванной распространением вируса Зика на планете. Чрезвычайный комитет ВОЗ тогда заявил, что связанные с заболеванием последствия остаются «значительным вызовом для здравоохранения, требующим активных действий», но больше не представляют глобальной опасности.

«Мы не принижаем важности вируса Зика, переходя к долгосрочной программе работы над ним, мы сигнализируем о том, что Зика вошел в норму», - отметил исполнительный директор Программы здравоохранения ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, доктор Питер Салама.

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