СМИ: Британские истребители были подняты по тревоге для перехвата российских самолетов

Для перехвата российских самолетов, которые якобы приблизились к воздушному пространству Соединенного Королевства, были подняты по тревоге два истребителя Typhoon королевских ВВС Великобритании. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошел в Шотландии, а истребители были подняты с военной базы Лоссимут.

«27 мая дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в соответствии с международными правилами.

Границы других государств при этом нарушены не были» — заявили в свою очередь в российском министерстве обороны. Там также отметили, что «летчики дальней авиации в соответствии планом подготовки регулярно выполняют полеты над нейтральными водами акваторий Атлантики, Арктики, Черного моря, Тихого океана».

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По данным СМИ, в мае 2016 года британские истребители Typhoon уже два раза поднимались по тревоге для перехвата российских самолетов.

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