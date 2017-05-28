Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщается на сайте Кремля, президенты Турции и России обсудили ход реализации договоренностей о взаимной отмене ограничений в торгово-экономической сфере и вопросы осуществления крупных совместных проектов в энергетике — строительства АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток», а также договорились о дальнейшем углублении стратегического партнерства двух стран.

Стороны также обменялись поздравлениями по случаю 25-летия подписания Договора об основах отношений между РФи Турцией от 25 мая 1992 года.

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В ходе переговоров была затронута и сирийская проблематик. Главы государства подчеркнули важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирии.

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