Британская полиция опубликовала фотографии смертника из Манчестера, незадолго до теракта

«Расследование продвигается успешно. Наша команда работает круглосуточно, в расследовании принимают участие около тысячи человек. За последние пять дней мы собрали ключевую информацию об Абеди, его связях, финансах, местах где он был, откуда у него взялось взрывное устройство. Сейчас наша главная задача - понять, как проходила подготовка к этому ужасающему событию, а также установить, кто еще к нему причастен», - заявили в полиции.

22-летний Абеди - родившийся в Великобритании сын беженцев из Ливии. За последний год он неоднократно ездил на родину родителей и посещал другие страны. СМИ сообщали, что, по данным разведки, Абеди имел явные связи с террористической группировкой «Аль-Каида», а также мог контактировать с другими радикальными движениями.

