Белый дом: Турне Трампа показало друзей Америки

 

Фото: AP/Scanpix

Американский лидер посетил Саудовскую Аравию, Израиль, саммит НАТО в Бельгии, саммит стран G7 в Италии.

Белый дом назвал первую зарубежную поездку президента США Дональда Трампа беспрецендентной, отметим, что она показала, кто является другом Америки, передает газета The Hill.

«Люди не понимали, на какой путь встала Америка, они не понимали, кто друзья Америки, а кто ее враги», - сказал высокопоставленный чиновник в Белом доме, описывая завершившееся накануне турне Трампа.

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Напомним, американский лидер посетил Саудовскую Аравию, Израиль, саммит НАТО в Бельгии, саммит стран G7 в Италии и Ватикан.

Отметим, что страны G7 допустили возможность усиления санкций против России в связи с ситуацией в Украине. Это будет сделано в случае необходимости, говорится в итоговом документе.


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