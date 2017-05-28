Мать основателя Uber погибла в результате крушения лодки

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Мать Тревиса Каланика, одного из основателей и гендиректора американской компании Uber, погибла в результате крушения лодки на водохранилище в Калифорнии. О результатах опознания сообщает региональное издание Fresno Bee, информацию также подтвердили в Uber.

Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. Пожилая пара добралась до берега, но мать Каланика погибла к моменту, когда прибыла помощь. Отец был госпитализирован в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Представитель Uber подтвердил факт инцидента: «Прошлой ночью Тревис и его семья пережили ужасную трагедию. Его мать скончалась в результате страшного крушения лодки недалеко от Фресно, его отец находится в тяжелом состоянии. Наши мысли и молитвы с Тревисом и его семьей в столь тяжелое время».

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Компания Uber, предоставляющая услуги по онлайн-вызову частных такси, была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.


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