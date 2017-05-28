Северная Корея испытала новую систему ПРО. Ким Чен Ын велел наладить массовое производство

 

Фото: AP/Scanpix

Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны (ПВО) нового типа. На стрельбах присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который велел разместить систему по всей стране. О проверке системы ПРО сообщает ВВС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В рамках тестов была проверена способность системы обнаружить и уничтожить ракеты, а также беспилотники противника. Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается.

Новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук. ЦТАК утверждает, что, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.

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Южнокорейское агентство Yonhap утверждает, что еще одной целью нынешних испытаний было улучшение характеристик новой зенитной ракеты, которую КНДР испытывала в начале апреля.

ЦТАК сообщает, что по итогам тестов лидер КНДР приказал наладить массовое производство элементов системы.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность в ответ на враждебную политику США.

Ситуация в регионе обострилась, США направили туда два авианосца и несколько подлодок. На днях в СМИ появились данные, что во время встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина тот попросил 100 дней для оказания давления на КНДР. Этот срок, в течение которого Китай якобы попросил не принимать жестких односторонних мер, истекает в июле.


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