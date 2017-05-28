Северная Корея испытала новую систему ПРО. Ким Чен Ын велел наладить массовое производство

Северная Корея сообщила об испытаниях системы противовоздушной обороны (ПВО) нового типа. На стрельбах присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который велел разместить систему по всей стране. О проверке системы ПРО сообщает ВВС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В рамках тестов была проверена способность системы обнаружить и уничтожить ракеты, а также беспилотники противника. Точная дата и место проведения испытаний не раскрывается.

Новая ПВО разработана специалистами национальной академии военных наук. ЦТАК утверждает, что, по сравнению с прошлым годом, возможности системы улучшены по эффективности обнаружения и отслеживания целей, а также по точности удара.

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Южнокорейское агентство Yonhap утверждает, что еще одной целью нынешних испытаний было улучшение характеристик новой зенитной ракеты, которую КНДР испытывала в начале апреля.

ЦТАК сообщает, что по итогам тестов лидер КНДР приказал наладить массовое производство элементов системы.

Резолюции СБ ООН запрещают КНДР любую деятельность, связанную с разработкой ядерного оружия и средств его доставки, однако в Пхеньяне эти документы не признают, утверждая, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность в ответ на враждебную политику США.

Ситуация в регионе обострилась, США направили туда два авианосца и несколько подлодок. На днях в СМИ появились данные, что во время встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина тот попросил 100 дней для оказания давления на КНДР. Этот срок, в течение которого Китай якобы попросил не принимать жестких односторонних мер, истекает в июле.