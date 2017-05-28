Летевший из Москвы в Турцию самолет посадили в Краснодаре из-за пьяной драки на борту

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

В чартерном самолете, отправившемся из российской столицы в турецкий город Бодрум, подрались туристы. Борт пришлось вынужденно сажать на полпути — в аэропорту «Пашковский» в Краснодаре.

«Один из пассажиров рейса Москва — Мугла (Бодрум), по всей видимости, злоупотребив крепкими алкогольными напитками еще до вылета, вел себя неадекватно и на подлете к Краснодару затеял драку с соседями», — сообщает «Интерфакс».

Экипаж не смог усмирить дебошира, «ситуация несла угрозу жизни», тогда пилоты решили совершить внеочередную посадку.

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Буяна сняли с рейса и передали сотрудникам полиции Краснодара.


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