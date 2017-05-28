Летевший из Москвы в Турцию самолет посадили в Краснодаре из-за пьяной драки на борту

Иллюстративное фото. Фото: Marina Lystseva/TASS/Scanpix

В чартерном самолете, отправившемся из российской столицы в турецкий город Бодрум, подрались туристы. Борт пришлось вынужденно сажать на полпути — в аэропорту «Пашковский» в Краснодаре.