СМИ: ФБР вело манчестерского террориста около года

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Федеральное бюро расследований (ФБР) США следило за 22-летним Салманом Абеди, которого подозревают в исполнении теракта в Манчестере, с середины 2016 года, пишет The Daily Mail.

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В январе сотрудники бюро предупредили британскую службу контрразведки MI-5 о том, что молодой человек готовит теракт в Великобритании.

Ведомство также сообщило британским коллегам, что Абеди входит в североафриканскую ветвь «Исламского государства».

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«Получив сигнал от США, MI-5 схватили Абеди и других членов группировки. В тот момент считалось, что он планировал покушение на политическую фигуру», — цитирует газета свой источник. Правоохранители не сумели доказать преступные намерения Абеди, в итоге он оказался на свободе.

Теракт в исполнении смертника Манчестере произошел в ночь на 23 мая на стадионе «Манчестер-арена». После концерта американской певицы Арианы Гранде в фойе раздался взрыв. Погибли 22 человека, десятки пострадали.

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