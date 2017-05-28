В Шри-Ланке из-за наводнения погибло 146 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

В стране сильнейшие за 14 лет ливни, при этом, по прогнозам метеорологов, прекратятся они не скоро.

В Шри-Ланке уже несколько дней не прекращаются сильнейшие за 14 лет ливни, в результате чего из-за наводнений и оползней погибло не менее 146 человек, передает AFP.

При этом без вести пропавшими числятся 112 человек. Кроме того, полмиллиону человек пришлось покинуть свои дома.

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По мнению местных метеорологов, дожди являются самыми сильными за 14 лет, причем, согласно прогнозам, прекратятся они не скоро.

В этом месяце также на Гаити при наводнении погибли пять человек. Кроме того, жертвами непогоды в США стали 14 человек.


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