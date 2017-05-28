В Шри-Ланке из-за наводнения погибло 146 человек

В стране сильнейшие за 14 лет ливни, при этом, по прогнозам метеорологов, прекратятся они не скоро.

В Шри-Ланке уже несколько дней не прекращаются сильнейшие за 14 лет ливни, в результате чего из-за наводнений и оползней погибло не менее 146 человек, передает AFP.

При этом без вести пропавшими числятся 112 человек. Кроме того, полмиллиону человек пришлось покинуть свои дома.

Реклама

Видео

По мнению местных метеорологов, дожди являются самыми сильными за 14 лет, причем, согласно прогнозам, прекратятся они не скоро.

В этом месяце также на Гаити при наводнении погибли пять человек. Кроме того, жертвами непогоды в США стали 14 человек.