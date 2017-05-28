В калифорнийском аквапарке ребенок вылетел с горки на полной скорости

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

В свежепостроенном аквапарке «Волна» в Калифорнии едва не погиб ребенок. В результате администрация закрыла часть коплекса.

Инцидент произошел с 10-летним мальчиком, который находился в центре с родителями. Под действием скорости на аттракционе Emerald Plunge «Изумрудная горка») ребенка занесло и он вылетел за бортик, проскользив по бетонному полу несколько метров.

Маленький посетитель сильно испугался. Очевидцы сообщили, что ребенка «трясло», пишет The Daily Mail.

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Пострадавшего на месте осмотрели на предмет травм, после чего он был госпитализирован.

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