В калифорнийском аквапарке ребенок вылетел с горки на полной скорости

В свежепостроенном аквапарке «Волна» в Калифорнии едва не погиб ребенок. В результате администрация закрыла часть коплекса.

Инцидент произошел с 10-летним мальчиком, который находился в центре с родителями. Под действием скорости на аттракционе Emerald Plunge «Изумрудная горка») ребенка занесло и он вылетел за бортик, проскользив по бетонному полу несколько метров.

Маленький посетитель сильно испугался. Очевидцы сообщили, что ребенка «трясло», пишет The Daily Mail.

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Пострадавшего на месте осмотрели на предмет травм, после чего он был госпитализирован.

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