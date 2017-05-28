British Airways частично возобновила полеты

Авиакомпания British Airways частично возобновляет полеты, но предупреждает, что задержки и даже отмена рейсов будут происходить, пока компания полностью не вернется в штатный режим работы.

Накануне, 27 мая, авиакомпания отменила все рейсы из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик из-за масштабного сбоя в своей компьютерной системе.

Тысячи пассажиров не смогли вылететь в свои пункты назначения. Тем, кого удалось пересадить на рейсы других авиакомпаний, пришлось путешествовать без багажа. Проблемы в работе British Airways совпали с началом недельных школьных каникул в Британии.

Реклама

BА готова выплатить пассажирам компенсации и помочь желающим перенести свои рейсы на ближайшие дни.

Представители авиакомпании заявляют, что авиаперевозчик не сможет вернуться к прежнему графику работы еще по меньшей мере двое суток, поэтому пассажирам настоятельно рекомендуется проверять в интернете статус рейсов, прежде чем отправляться в аэропорт.

Причиной сбоя в компьютерной системе BA называют перерыв в подаче электроснабжения. Версия о кибератаке не рассматривается.

В воскресенье с 6 до 9 утра из Хитроу должен был вылететь 91 рейс, однако по расписанию отправились только 42. 29 рейсов были отменены, время вылета остальных пока откладывается. Из Гатвика вылетели 19 рейсов. Лишь один, Лондон-Амстердам, был отменен.

Тысячи единиц багажа остаются в аэропорту Хитроу, но авиакомпания просит пассажиров не приезжать за своими чемоданами в аэропорт, чтобы не создавать лишнего столпотворения. Багаж будет отправлен владельцам по домашним адресам.

Представители авиакомпании говорят, что делают все возможное для урегулирования ситуации.

Пассажирам, находящимся в аэропортах, раздают бесплатную воду и еду. Рейсы других авиакомпаний взлетают и приземляются по расписанию.