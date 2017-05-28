Макрон перед встречей с Путиным рассказал об отношении к России

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил перед визитом во Францию российского президента Владимира Путина, что с уважением относится к России. Информация о встрече двух лидеров появилась лишь в конце прошлой недели. Одной из важных тем диалога должно стать урегулирование вооруженного конфликта на Украине. В воскресенье там произошел крупный инцидент: обстрелу подвергся населенный пункт Красногоровка, один из снарядов попал в жилой дом, обрушив перекрытия на двух этажах.

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Макрон заявил, что это он пригласил Путина приехать: «Я с уважением отношусь к России. Я пригласил Владимира Путина приехать во Францию с визитом в рамках дипломатических отношений между нашими странами, насчитывающими уже 300 лет». (Цитата по ТАСС.) Поводом для визита стало открытие в Версале выставки в честь визита Петра Первого во Францию - он и положил начало дипотношениям.

Макрон подчеркнул:

«У меня будет требовательный диалог с Владимиром Путиным, в ходе которого будут затронуты все необходимые для рассмотрения проблемы».

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«Дональд Трамп, президент Турции и президент России - все они придерживаются политики силы, но это меня не пугает. Я не верю в дипломатию публичной перебранки, я верю в двусторонние диалоги. Но в ходе таких диалогов я не уступаю наших позиций: именно так следует заставлять уважать себя», - заявил президент Франции.



























































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Накануне по завершении саммита G7 в Италии французский президент высказал желание обсуждать с Россией украинскую проблему "без каких-либо уступок". Он также призвал как можно скорее провести дискуссию по Украине в "нормандском" формате", то есть с участием лидеров Франции, Германии, России и Украины.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее заявлял, что тема Украины займет важное место на переговорах президентов РФ и Франции в понедельник в Версале. Он напомнил, что Украину Макрон активно обсуждал в ходе визита в Берлин, а беседа с Путиным позволит ему узнать «наши оценки состояния дел в тяжелейшем внутриукраинском кризисе».

Представители МИД четырех стран возобновят встречи во вторник

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин во вторник, 30 мая, примет участие во встрече в Берлине заместителей министров иностранных дел стран, входящих в «нормандской формат», сообщает в воскресенье «Интерфакс» со ссылкой на информацию МИД России.

Тем временем, в воскресенье стороны конфликта в Донбассе вновь не смогли развести силы в последней из пилотных зон - Станице Луганской. В народной милиции ЛНР заявили «Интерфаксу», что «отвод сорван по вине украинской стороны». В рамках отвода предполагалось отвести личный состав от КПП на 2 км вглубь территории республики.

Макрон о Трампе

Отвечая на вопрос о жестком рукопожатии, которым Макрон обменялся на саммите «Большой семерки» в Италии с лидером США Дональдом Трампом, французский президент отметил, что «это было не случайно, это был момент истины». «Следовало продемонстрировать, что мы не намерены идти даже на символические, мелкие уступки, но в то же время не хотим устраивать вокруг этого шумихи в СМИ», - сказал французский президент.

Комментируя переговоры с Трампом, французский лидер отметил, что тот «продемонстрировал желание понимать и внимательно слушать собеседника». «Он гораздо более открытый политик, чем принято думать, он любит прямые контакты и способен вносить изменения в свою позицию. Учитывая особенности его действий и поведения, я считаю, что могу создать с ним отношения, основанные на сердечности», - указал Макрон.

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