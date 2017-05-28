Жертвами стрельбы в Миссисипи стали восемь человек

Вооруженный мужчина открыл стрельбу в американском штате Миссисипи, погибли восемь человек. Убийца задержан. Журналистам он заявил, что хотел, чтобы его застрелили полицейские при задержании.

Департамент шерифа округа Линкольн опубликовал фото подозреваемого и назвал его имя - это 35-летний Кори Годбольт, передает местная телекомпания WAPT. Мотивы стрелка уточняются.

Известно, что он устроил бойню в двух различных домах в округе Линконольн, поймали его в городке Бог-Читто.

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MSNewsNow сообщает, что в доме на улице Ли-Драйв, где его задержали, он, вероятно, взял в заложники 16-летнего подростка. При задержании был убит помощник шерифа. Также там были найдены еще три тела.

По предварительным данным, еще четверых людей он убил в двух разных домах в городке Брукхэвен, где, по-видимому, и началась бойня.

Twitter

Предполагаемый убийца задержан, однако полиция пока не предъявила ему обвинения.

USA Today отмечает: пока неясно, знал ли убийца тех, на кого нападал, до инцидента.

Журналистка Тереза Эпель в Twitter сообщила, что, будучи схваченным, Годбольт заявил ей, что хотел, чтобы его убили полицейские - в США для этого используют термин «suicide by cop».