Глава Пентагона: война с КНДР может быть «катастрофической»

Глава Пентагона Джеймс Мэттис
 

Глава Пентагона Джеймс Мэттис. Фото: AP/Scanpix

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической». Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, конфликт в КНДР, «вероятно, был бы наихудшим видом борьбы в жизни большинства человечества».

Мэттис заявил, что Северная Корея представляет угрозу для окружающих ее стран, включая Японию, Китай и Россию.

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«Но суть в том, что это будет катастрофическая война, если она превратится в битву, если мы не сможем разрешить эту ситуацию дипломатическими средствами», — сказал он.

Ранее было опубликовано видео испытаний новой системы ПВО Северной Кореи.

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