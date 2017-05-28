Пользователи соцсетей обвинили Белый дом в гомофобии из-за фото с саммита НАТО

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Deutsche Welle


Возмущение в соцсетях вызвало отсутствие имени Готье Дестене в подписи к фотографии супругов участников саммита НАТО в Брюсселе, размещенной на странице Белого дома в Facebook и Twitter.

Пользователи социальных сетей обвинили администрацию президента США в гомофобии из-за подписи к групповой фотографии супругов участников саммита НАТО в Брюсселе, размещенной на страницах Белого дома в Facebook и Twitter. В описании к снимку были перечислены все изображенные на фото жены руководителей стран НАТО за исключением единственного мужчины - Готье Дестене, супруга премьер-министра страны Ксавье Беттеля.

Многие сочли, что игнорирование первого джентльмена Люксембурга - это снобизм и неуважение по отношению к первой официальной политической однополой паре среди мировых лидеров, пишет в воскресенье, 28 мая, газета The Telegraph. Известный ЛГБТ-активист Грег Хогбен написал в Twitter: «Меня бесит это больше, чем я могу выразить в 140 знаках. Его зовут Готье Дестене, и его имя тоже нужно указать».

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Twitter

В комментариях под постом Белого дома пользователи Facebook активно выражали свое возмущение. «Отсутствие под фотографией имени первого джентльмена Люксембурга - это открытое неуважение и демонстрация уровня идиотизма (sic!) администрации Белого дома», - написал один из комментаторов.

Другой вежливо указал, что в подпись под фотографией вкралась неточность, и попросил ее исправить. «Его зовут Готье Дестене, он архитектор и первый джентльмен Люксембурга. И он также муж первого в мире премьер-министра, не скрывающего своей гомосексуальной ориентации - Ксавье Беттеля», - добавил пользователь.

Возмущенная реакция и недовольство юзеров вынудили редакторов страницы Белого дома в Facebook и Twitter исправить подпись к фото и добавить имя Дестене.


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