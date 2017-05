Пользователи соцсетей обвинили Белый дом в гомофобии из-за фото с саммита НАТО

Пользователи социальных сетей обвинили администрацию президента США в гомофобии из-за подписи к групповой фотографии супругов участников саммита НАТО в Брюсселе, размещенной на страницах Белого дома в Facebook и Twitter. В описании к снимку были перечислены все изображенные на фото жены руководителей стран НАТО за исключением единственного мужчины - Готье Дестене, супруга премьер-министра страны Ксавье Беттеля.

Многие сочли, что игнорирование первого джентльмена Люксембурга - это снобизм и неуважение по отношению к первой официальной политической однополой паре среди мировых лидеров, пишет в воскресенье, 28 мая, газета The Telegraph. Известный ЛГБТ-активист Грег Хогбен написал в Twitter: «Меня бесит это больше, чем я могу выразить в 140 знаках. Его зовут Готье Дестене, и его имя тоже нужно указать».

Twitter

Is there a reason the @WhiteHouse didn't include the First Gentleman of Luxembourg in this photo caption?



Like, a non-homophobic one? pic.twitter.com/W89mQzFDaq— Scott Bixby (@scottbix) 27 May 2017