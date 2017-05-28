В России семилетний мальчик выжил в лесу, три дня питаясь травой

В Курской области в шести километрах от дома был обнаружен жиыми семилетний мальчик, бесследно исчезнувший 23 мая 2017 года. По словам главы пресс-службы УМВД России по региону Лилии Каменевой, мальчик из села Рогозецкий Луг Тимского района отправился гулять с двумя собаками и пропал. При этом одна из собак пришла самостоятельно домой.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Известно, что в соседнем селе проживает прабабушка ребенка, и мальчик самостоятельно ходил к ней. Мама мальчика решила, что он в очередной раз пошел к прабабушке и остался у нее на ночь, поэтому не сразу сообщила об исчезновении сына.

«Нашли мальчика живым. Минут 15 назад нашли, живой, но ослабленный», — расcказала Каменева.

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По ее словам, ребенка нашли в шести километрах от дома в деревне Дубиновка Советского района. Мальчик сообщил спасателям, что все эти дни ел траву и листья. Сейчас он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

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«Факт сам по себе удивительный, потому что без воды, без еды и для взрослого человека, наверное, было бы серьезным испытанием, а для семилетнего мальчика это мужественный поступок», — цитирует «Первый канал» главного врача Курской областной детской клинической больницы Игоря Зоря.

Известно, что четыре года назад Витю уже искали: тогда он ушел за два километра от дома. На трассе Воронеж — Курск его нашел дальнобойщик и заявил об этом в полицию. Тогда произошедшее посчитали случайностью, но теперь ситуацией заинтересовались следователи.

«Следователями будут проверены условия жизни ребенка, его воспитания родными, а также причины неоднократных уходов малолетнего из дома», — сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курской области Максим Рассамакин.

Все это время собака была рядом с мальчиком. Поисками ребенка занимались более тысячи человек, уточняет РИА Новости.