В Бельгии вспыхнул скандал между королем и фастфудом

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King анонсировала свой выход на бельгийский рынок шуточными выборами короля страны, что вызвало недовольство и возмущение бельгийской королевской семьи. Пользователям на сайте напоминают, что 21 июля 2013 года бельгийским монархом стал Филипп, а 19 мая 2017 года «о своем приходе в Бельгию объявил Burger King».

«Два короля, одна корона, кто будет править?» - спрашивает сеть у своих пользователей и предлагает проголосовать - за Филиппа или за Бургер Кинга. При этом, если выбрать правящего монарха, сайт спрашивает: «Вы уверены? Не он пожарит вам картошку-фри».

Если ответить «да», то появляется вопрос: «Уверены ли вы, что вы уверены?», а кнопка «да» становится значительно меньше, чем кнопка нет.

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Голосование на сайте открыто до 19 июня. «Бургер Кинг» откроет свой первый ресторан в Бельгии в конце июня.

Представитель бельгийской королевской семьи Пьер Эмманюэль де Бо заявил, что использование изображения короля должно быть одобрено монархом, но у него разрешения не спрашивали. «Мы не одобряем такой подход, - сказал он. - Поскольку это делается для коммерческих целей, мы бы не дали нашего разрешения».

Впрочем, на сайте Burger King использует мультипликационное изображение Филиппа.

Ранее тогда еще кандидат в президенты США Дональд Трамп выложил снимок, на котором он на борту личного самолета ест курицу из KFC ножом и вилкой, что вызвало критику пользователей соцсети.