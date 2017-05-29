СМИ: В немецких спортшколах есть «ячейки» российской разведки

Немецкие службы безопасности следят за сетью школ боевых искусств Systema, в которых, по их данным, действуют «ячейки» российской разведки, пишет Focus.

По информации издания, правоохранительные органы ФРГ подозревают Systema в вербовке военнослужащих, сотрудников полиции и органов юстиции с целью развития сети и набора информаторов.

Отмечается, что школы действуют в 30 городах Германии и, по словам журналистов, «не скрывают своих связей с российскими спецслужбами».

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«При всей нашей либеральности мы больше не можем с этим мириться»,

− рассказал изданию источник в Федеральной службе защиты конституции ФРГ.

Эксперт в области безопасности Дмитрий Хмельницкий предположил, что «спящие ячейки» могут активизироваться в преддверии сентябрьских выборов в Бундестаг.

«Они могут попытаться дестабилизировать ситуацию. Например, призывать к насилию во время антиправительственных митингов», − считает он.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины раскрыла агентурную сеть российских спецслужб на Закарпатье, которая занималась вербовкой людей для участия в проплаченных митингах.

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