На Филиппинах изъято 604 кг метамфетамина, спрятанного в принтерах

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Полицейские Китая и Филиппин в ходе совместной операции перехватили крупную партию наркотиков. Контрабандный груз, доставленный на Филиппины, был замаскирован под оргтехнику.

Всего было конфисковано 604 килограмма метамфетамина, пишет Shanghai Daily со ссылкой на Государственный комитет КНР по контролю за оборотом наркотиков.

Еще в начале мая 2017 года в провинции Фуцзянь на востоке Китая во время рейда были задержаны 12 человек, подозреваемых в контрабанде наркотиков. 25 мая поступила информация о том, что двое из задержанных спрятали наркотики в принтерах, которые уже прошли процедуру таможенной очистки на Филиппинах. Метамфетамин находился внутри фотобарабанов принтеров.

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Информация о грузе контрабанды была немедленно передана филиппинской полиции. Уже на следующий день в городе Валенсуэла на Филиппинах указанные наркотики были найдены и изъяты. Также был задержан один подозреваемый, передает ТАСС.

Согласно заявлению китайского Госкомитета по контролю за оборотом наркотиков, это дело стало крупнейшим после подписания в октябре 2016 года между соответствующими ведомствами двух стран соглашения о сотрудничестве в борьбе с наркоторговцами.

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