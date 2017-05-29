Мэр Парижа против фестиваля для чернокожих феминисток

Мэр Парижа Анн Идальго
 

Мэр Парижа Анн Идальго. Фото: REUTERS/Scanpix

Мэр Парижа Анн Идальго призвала запретить фестиваль чернокожих феминисток, обвинив организаторов в дискриминации белых людей. На июльском фестивале Nyansapo, заявленном как «чернокоже-феминистский», 80% площадок зарезервировано для чернокожих женщин.

В одну зону будет разрешен доступ чернокожим людям любого пола, еще одна зона будет открыта для всех. Мэр заявила, что оставляет за собой право преследовать организаторов мероприятия по закону о дискриминации.

Некоторые французские правозащитники также осудили фестиваль.

Так, антирасистская организация SOS Racisme назвала мероприятие мерзким, заявив, что оно «купается в этническом разделении».

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Licra - международная лига против расизма и антисемитизма - заявила: «Роза Паркс (одна из основателей движения за права чернокожих граждан США, ред.) перевернется в гробу».

Организаторы фестиваля в свою очередь выпустили заявление, где говорится, что они стали «объектом кампании дезинформации и фейковых новостей, организованной ультраправыми» и «огорчены, что некоторые антирасистские ассоциации позволили манипулировать собой».

Они также подчеркнули, что

у большинства людей нет никаких проблем с феминистскими группами, куда могут входить только женщины, до тех пор, пока речь не заходит о расе.

Напомним, в январе казначейство США впервые в истории выпустило коллекционную монету, где Свобода изображена чернокожей женщиной. Монета посвящена 225-летнему юбилею монетного двора – на золотом 24-каратном изделии Свобода облачена в тогу и корону из звезд.

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