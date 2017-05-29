Полиция перекрыла автобан из-за бизнесмена, который растерял 9 000 евро

Бизнесмен ехал по трассе А9 на мотоцикле, везя с собой зарплату на сумму в 9000 евро. Деньги были обналичены мелкими купюрами, поэтому хранились расфасованными в пакетах, которые лежали в сумке.

На одном из поворотов под Ингольштадтом сумка вдруг выпала, и деньги разлетелись по автобану. Мужчина бросился собирать купюры, но их было так много, чтобы он привлек внимание проезжавших водителей, которые вызвали полицию.

Мотоциклист смогут убедить служителей правопорядка, что это действительно его зарплата, а не деньги, к примеру, украденные из банка,

и те помогли ему со сбором, любезно перекрыв трассу на 45 минут.

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В результате мужчине удалось собрать большую часть растерянного, но примерно 1500 евро пропали, сообщает SZ.de.