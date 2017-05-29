Максакова: Перед убийством Вороненкова похитили его водителя

Денис Вороненков с супругой
 

Денис Вороненков с супругой. Фото: Anton Novoderezhkin/TASS/Scanpix

Накануне убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова его водителя похитили в Беларуси сотрудники ФСБ России. Об этом вдова Вороненкова - Мария Максакова - заявила в эфире телеканала ZIK.

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«Едет наш водитель накануне, пересекает границу Беларуси… На блок-посту Гомеля останавливают водителя, и туда вызываются якобы пограничники, а на самом деле приезжают два автобуса с ФСБ-шниками, нашего водителя крадут. Я могу даже назвать фамилии этих людей. Они похитили человека с территории Беларуси, конвоировали его обратно в Брянскую область», - сказала Максакова.

По ее словам, водителя допрашивали в течение 12 часов.

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«Его лишили средств связи, не кормили, не давали спать, задавали множество вопросов…

Когда в итоге Влад (водитель) все-таки пересек границу Украины и приехал в это же самое утро в Киев, у Дениса произошло какое-то облегчение... Вместо того, чтобы подумать, для чего все это было, когда крадут человека с территории другого государства. Кто-то будет это расследовать?» - рассказала вдова.

По мнению Максаковой, этот факт должны расследовать белорусские органы.

«После этого мне будут говорить, что российские спецслужбы, ФСБ не имеют отношения к тому, что произошло? Они были настолько внутри всего… Как они это сделали, они ли это сделали - не могу сказать, но это точно совершенно входило в круг желаний», - сказала она.

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