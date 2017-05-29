Путин прибыл во Францию, где проведет переговоры с Макроном

Президент России Владимир Путин в понедельник, 29 мая, прибыл с блиц-визитом во Францию. Около 15:30 по Москве началась встреча главы государства с новым президентом республики Эмманюэлем Макроном, передает РИА «Новости».

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Это первая встреча российского лидера с французским коллегой, вступившим в должность главы государства 14 мая.

Как сообщает РИА «Новости», Макрон встретил Путина у входа в Версальский дворец, два лидера поприветствовали друг друга и обменялись рукопожатием. Во дворце был выстроен почетный караул, оркестр исполнил короткий марш.

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Когда Путин и Макрон вошли в угловой кабинет для переговоров, президенты снова обменялись рукопожатием для фотографов. Затем лидеры двух стран и делегации расположились в кабинете. Переговоры проходят в закрытом режиме, без прессы.

Планируется, что после встречи президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.

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