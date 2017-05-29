Спецслужба Германии предупреждает об угрозе терактов в стране

Германия остается одной из целей для террористов из «Исламского государства», считает глава Федерального ведомства по охране конституции Ханс-Георг Масен. «Европа является целью террористов ИГ. При этом Германия, по нашим оценкам, входит в число их приоритетных целей», – заявил он на брифинге в понедельник, 29 мая.

Масен указал, что угроза терактов исходит также от радикальной исламистской группировки «Аль-Каида». По его мнению, «Аль-Каида» по-прежнему способна совершить террористические атаки и может сделать это, чтобы не допустить «потери репутации».

В Германии растет число салафитов: за год оно увеличилось с 8650 до 10 тысяч человек. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) исходит из того, что в стране проживают 670 исламистов, угрожающих общественной безопасности и способных совершить теракт.

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Ежедневно, указал Масен, правоохранителям поступают сообщения о возможных приготовлениях к терактам. Глава спецслужбы отметил потенциальную опасность, которую представляют собой, по его словам, молодые исламские беженцы, достоверные данные о многих из них отсутствуют.

В прошлом году исламисты совершили в ФРГ 5 терактов, еще как минимум 7 сорвались либо были предотвращены. Федеральное ведомство по охране конституции полагает, что в обозримом будущем опасность терактов в Германии только возрастет.

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