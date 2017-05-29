Ураган в Москве: повалены деревья, нарушена работа транспорта, есть погибшие

Жертвами урагана в Москве стали по меньшей мере четыре человека, сообщили ТАСС сообщили в экстренных службах. «По данным медиков, от падения деревьев и конструкций в разных районах города погибли четыре человека», - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось о двух погибших: одного человека насмерть придавило деревом в районе площади Джавахарлала Неру, а на Кировоградской улице снесенную ветром остановку отбросило на пешеходов.

Сильный ветер, достигавший 16 метров в секунду и выше, срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты, остановки и деревья. Некоторые сообщают о «летающих» гаражах-ракушках. На Новорижском шоссе от порыва ветра рухнула пирамида Голода. Ураган может продлиться до вечера и принести до трети месячной нормы осадков, сообщили РИА «Новости» в столичном метеобюро. Там отметили, что к 21:00 стихия сместится за пределы Московской области.

Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен град. «Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», – сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

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Из-за резкой сменой погоды в считанные минуты температура воздуха опустилась на несколько градусов. Соцсети заполонили фото и видео последствий урагана в Москве. В районе Щукино упало несколько старых тополей и дорожных знаков. С крыши концертного зала имени П.И. Чайковского сорвало куски обшивки, которые упали на тротуар и проезжую часть Тверской улицы.

По словам очевидцев, на Первомайской улице снесло детскую площадку и повалило горку. Жители района Печатники стали свидетелями того, как порывами ветра разбросало мусорные контейнеры. На Зубовском бульваре часть ограждения упала на припаркованный автомобиль. На Дубнинской улице в районе дома 71 дерево заблокировало проезжую часть. Несколько деревьев упало на Минском шоссе в районе Одинцово. По данным очевидцев, повреждены несколько автомобилей.

Из-за падения дерева было нарушено движение поездов на Филёвской линии метро,

По данным Гидрометцентра России, к ночи в столице местами может выпасть до 12 мм осадков или 23,5% месячной нормы, которая в мае составляет 51 мм. Вероятность сильных дождей с грозами оценивается в 88%. Ожидаются порывы ветра до 17-22 метров в секунду. Гидрометцентр продлил желтый уровень опасности погоды до 30 мая.

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В центре Москвы #ураган... Это нормально? У зданий крышу срывает... pic.twitter.com/VN7S0aoKgc— АРТЕМ КЛЮШИН  (@ARTEM_KLYUSHIN) 29 May 2017

Столичные аэропорты несмотря на непогоду работают штатно, задержки рейсов с ураганом не связаны, сообщили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны. Командиры воздушных судов при взлете и посадке учитывают текущие метеоусловия, при этом столичные аэропорты могут работать независимо от погодных условий, отмечают авиадиспетчеры.