 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

 

На Москву 29 мая обрушился сильный ветер - последствия этого стихийного бедствия были настолько серьезными, что во многих сообщениях СМИ говорится об урагане, пережитом москвичами и гостями столицы.

По последним данным, в результате разгула стихии погибли 11 человек, в том числе один ребенок. Еще 69 человек считаются пострадавшими. По всему городу повалены деревья - по последним сведениям, их число достигло 400. Разрушены или повреждены малые архитектурные формы, разбиты рекламные щиты, полностью разрушена пирамида Голода на Новорижском шоссе. Более того, сорвана часть крыши с Сенатского дворца Кремля, который является рабочей резиденцией президента Владимира Путина.

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Об 11 погибших в Москве в результате урагана сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник. Следственный комитет пока подтверждает гибель шести человек. «В результате ураганного ветра на северо-востоке, юго-западе и востоке Москвы произошло падение деревьев на проходящих мимо жителей. От полученных травм на месте происшествия погибли пять человек. Кроме того, в этот же день в результате сильного порыва ветра была повреждена конструкция остановки на Кировоградской улице, в результате чего пожилой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия», - сообщается на сайте ГСУ СК по Москве.

ТАСС в экстренных службах столицы сообщили, что от упавшего дерева в районе ВДНХ погибла девушка, две женщины погибли в результате падения деревьев на Преображенской улице и в районе Измайлово. Еще одной жертвой урагана стал мужчина - на него упало дерево на Ломоносовском проспекте. В районе площади Джавахарлала Неру упало дерево и придавило насмерть человека, на Кировоградской улице порывом ветра вырвало остановку и отбросило ее в сторону пешеходов, один из которых скончался на месте.

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Сорок человек обратились за медицинской помощью, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее сообщалось о 69 пострадавших. В Подмосковье, по предварительным данным, погиб один ребенок, 25 пострадали. В Раменском дерево упало на девочку, которая скончалась на месте. В Люберцах поваленные ветром деревья травмировали семь человек, в том числе троих детей. Они находятся в реанимации.

Шесть человек получили тяжелые травмы в Одинцовском районе Подмосковья. В Сергиевом-Посаде от стихии пострадали четыре человека, еще четверо госпитализированы в Красногорске с травмами, полученными от поваленных ветром деревьев. Два человека получили травмы из-за упавшего на их автомобиль дерева в Торбеевском районе Московской области.

На Донинском шоссе мужчина был госпитализирован с переломом ноги после того, как на него упала сорванная ветром остановка общественного транспорта. В деревне Зверково упавшее на рейсовый автобус дерево разбило окна и осколками травмировало глаза 81-летнего мужчину, он госпитализирован. В Щелково в результате удара молнии загорелся рейсовый автобус, информация о пострадавших уточняется.

Ураган может продлиться до вечера и принести до трети месячной нормы осадков, сообщили РИА «Новости» в столичном метеобюро. Там отметили, что к 21:00 стихия сместится за пределы Московской области. Из-за резкой сменой погоды в считанные минуты температура воздуха опустилась сразу на несколько градусов.

Прохождение холодного фронта сопровождается ливнем, местами с грозой, не исключен град. «Сильным ветром уже повалены деревья на юго-востоке, западе и в центре Москвы, на многих улицах упавшими деревьями повреждены автомобили, в некоторых районах сорваны легкие рекламные щиты», - сообщили ТАСС в экстренных службах столицы.

По данным экстренных служб города, в результате стихии было повалено более 400 деревьев в разных районах столицы. В департаменте природопользования столицы в настоящее время ведется подсчет пострадавших от урагана деревьев.

Соцсети заполонили фото и видео последствий урагана в Москве. Сильный ветер, достигавший 16 метров в секунду и выше, срывал обшивку с крыш, валил рекламные щиты, остановки и деревья. Некоторые сообщают о «летающих» гаражах-ракушках. На Новорижском шоссе от порыва ветра рухнула пирамида Голода. Незначительные повреждения получила кровля здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. В районе улицы Верхние Поля обрушился башенный кран, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Несколько поваленных сосен заблокировали выезд представительских автомобилям с парковки подмосковной резиденции премьер-министра России Дмитрия Медведева в Горки-9, сообщает корреспондент РИА «Новости». Резиденцию не могут покинуть представители испанского бизнеса и журналисты, которые прибыли в Горки-9 для участия в совещании.

Одним из множества зданий столицы, которые оказались повреждены в результате стихии, стал Сенатский дворец в Кремле. На видео, которое опубликовал порта Life, видно, как порывы ветра сорвали часть кровли рядом с куполом. В настоящее время здание служит рабочей резиденцией президента Владимира Путина.


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