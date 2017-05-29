Молдавия выслала из страны пятерых российских дипломатов

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Власти Молдавии объявили персонами нон-грата пятерых дипломатов из российского посольства и предписали им покинуть страну в течение 24 часов. Эту информацию уже подтвердил посол РФ в Молдавии Фарит Мухаметшин. В это же время президент страны Игорь Додон осудил решение Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии (МИДЕИ), передает «Интерфакс».

Как отмечает агентство, среди высланных дипломатов оказался помощник военного атташе Александр Грудин. В марте этого года спецслужбы Молдавии публично обвинили его в вербовке и получении секретной информации от бывшего депутата молдавского парламента Юрия Болбочану. Экс-парламентарий был арестован 17 марта по обвинению в измене родине и шпионаже.

Решение о высылке российских дипломатов уже подтвердила пресс-секретарь МИДЕИ Анна Самсон. При этом она отказалась уточнить, о каких именно дипломатах идет речь.

Игорь Додон, в свою очередь, заявил, что решение правительства объявить персонами нон-грата пятерых россиян является провокацией.

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«Понимаю, что евроунионисты раздражены успехами президента, достигнутыми в последние месяцы, и решили пойти на прямые провокации, которые несут в себе риск значительного ухудшения молдавско-российских отношений», - объявил он (цитата по РИА «Новости»).

Додон также предупредил местную власть, что «принятое ею решение ввязаться в геополитические «игры» Брюсселя и Вашингтона, а также в «игры» военных структур НАТО в этом регионе является очень опасным».

«Уверен, что они не понимают, какую цену придется заплатить нашей стране и в какую сложную и рискованную ситуацию они могут поставить нашу страну и наш народ. Они пошли на этот грубый шаг, который не останется без негативных последствий», - резюмировал президент Молдавии.

Отметим, что в Молдавии продолжается противостояние между президентом, который хочет сближения с Москвой, и проевропейским большинством в правительстве и парламенте. В марте этого года местные депутаты рекомендовали не совершать официальным представителям Молдавии поездки в Россию.

Глава государства, в свою очередь, заверил, что не откажется от визита в Москву и будет настаивать на стратегическом партнерстве между двумя странами.

В Кишиневе тогда заявляли, что при попытке пересечения российской границы молдавских чиновников останавливали и учиняли «унизительные» обыски, а также подвергали сомнению их статус. По данным молдавских парламентариев, таким образом за последние несколько месяцев обращались как минимум с 25 официальными лицами республики.

Незадолго до этого Додон определился с кандидатурой на пост посла Молдавии в России - им стал его советник по вопросам внешней политики, депутат от Партии социалистов Андрей Негуца, которого он назвал своим человеком. Негуца уже занимал пост посла Молдавии в России в 2008-2012 годах.

Ранее кабинет министров Молдавии отозвал Дмитрия Брагиша - посла республики в России, который по совместительству занимает пост дипломатического представителя в Таджикистане. Причины не были названы, но СМИ узнали, что решение связано с противостоянием между Додоном и проевропейским правительством.

Додон вступил в должность президента Молдавии 23 декабря. Согласно своей предвыборной программе, он намерен восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике. Ранее он заявил, что Молдавии «жизненно необходимо восстановить отношения с Россией». Молдавское правительство возглавляет Павел Филип - член Демократической партии Молдавии, которая выступает за интеграцию с Евросоюзом и Западом в целом.


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