Синоптики объяснили причины возникновения урагана в Москве, убившего 14 человек

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус объяснил причину возникновения урагана, бушевавшего в российской столице 29 мая. По его словам, формально в Москве и вовсе не было урагана.

«Максимальные порывы ветра, которые были зафиксированы в Москве метеостанциями, не превышали 20 м/с. А в ближайших окрестностях Москвы, скажем так - в аэропортах Шереметьево и Внуково - там порывы ветра достигали 28-30 м/с. Это, если подходить формально, попадает в границу «очень сильного ветра«. Ураганный ветер начинается с отметки 33 м/с», - цитирует эксперта «Рен-ТВ».

По его словам, обычный холодный атмосферный фронт проходил, но попал в столицу в период максимально прогретого воздуха. Таким образом, он успел прогреться до +27 градусов, а менее чем за 2 часа температура упала до +15, что является очень большим перепадом.

Реклама

«Во-вторых, накануне ночью прошли дожди, что еще увеличило количество влаги как на земле, так и в нижних слоях атмосферы. Вместе с температурой это позволило облакам на линии фронта развиться до очень больших высот - до 11-13 км. Это очень высоко для нашего региона. Ну и, соответственно, такая высокая облачность и все явления, вызванные этим фронтом, были необычными, а гипертрофированными», - сказал Леус, успокоив, что такие явления повторяются довольно редко, и в ближайшие дни подобного разгула стихии ожидать точно не стоит.

Еще по этой теме
Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 168

Число пострадавших от урагана в Москве выросло до 168



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Cēsis, 83000 EUR
Дом
Дом, Amatnieki, 149000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 171000 EUR

reklama.vesti.lv

КНДР показала запуск баллистической ракеты Hi-Tech

КНДР показала запуск баллистической ракеты

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком Wo&Men

Простой овощ признали секретным оружием в борьбе с раком

ВИДЕО: Галкин показал, где живет с Пугачевой и детьми Showbiz

ВИДЕО: Галкин показал, где живет с Пугачевой и детьми

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену Showbiz

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену

Названы победительницы конкурса «Mrs/Miss Top of the World 2017» Wo&Men

Названы победительницы конкурса «Mrs/Miss Top of the World 2017»

Москва

Стихия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
40 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
GALVENO GRĀMATVEDI
GALVENO GRĀMATVEDI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS FINANŠU KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
GRUPAS BIZNESA KONTROLIERI
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
MĀRKETINGA VADĪTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 