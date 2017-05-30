Синоптики объяснили причины возникновения урагана в Москве, убившего 14 человек

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус объяснил причину возникновения урагана, бушевавшего в российской столице 29 мая. По его словам, формально в Москве и вовсе не было урагана.

«Максимальные порывы ветра, которые были зафиксированы в Москве метеостанциями, не превышали 20 м/с. А в ближайших окрестностях Москвы, скажем так - в аэропортах Шереметьево и Внуково - там порывы ветра достигали 28-30 м/с. Это, если подходить формально, попадает в границу «очень сильного ветра«. Ураганный ветер начинается с отметки 33 м/с», - цитирует эксперта «Рен-ТВ».

По его словам, обычный холодный атмосферный фронт проходил, но попал в столицу в период максимально прогретого воздуха. Таким образом, он успел прогреться до +27 градусов, а менее чем за 2 часа температура упала до +15, что является очень большим перепадом.

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«Во-вторых, накануне ночью прошли дожди, что еще увеличило количество влаги как на земле, так и в нижних слоях атмосферы. Вместе с температурой это позволило облакам на линии фронта развиться до очень больших высот - до 11-13 км. Это очень высоко для нашего региона. Ну и, соответственно, такая высокая облачность и все явления, вызванные этим фронтом, были необычными, а гипертрофированными», - сказал Леус, успокоив, что такие явления повторяются довольно редко, и в ближайшие дни подобного разгула стихии ожидать точно не стоит.

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