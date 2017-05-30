В Австралии запретят педофилам выезжать из страны

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Правительство Австралии получит законодательное право аннулировать паспорта граждан, осужденных за сексуальные преступления против несовершеннолетних, чтобы лишить педофилов возможности выезжать за границу. Это стало итогом кампании по борьбе с педофилами сенатора Деррина Хинча, пишет The Sydney Morning Herald.

Репрессивные меры будут приняты на фоне нескольких громких дел о сексуальной эксплуатации детей в Юго-Восточной Азии с участием австралийцев. «Это самый сильный шаг против детского секс-туризма за все времена. Ни одна страна никогда не принимала такие решительные меры, чтобы запретить своим гражданам поездки за границу, в том числе в уязвимые страны, ради защиты детей», - заявил министр юстиции Австралии Майкл Кинан во время пресс-конференции во вторник, 30 мая.

По словам Кинана, нынешние законы «совершенно неадекватны» ситуации, когда педофилы совершают туры ради совершения преступлений, и призвал парламент как можно скорее принять поправки в законодательство о паспортах.

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Полномочия по аннулированию паспортов будут переданы министру иностранных дел Джулии Бишоп, уточняет издание. Предполагается, что карательная мера будет применяться к лицам, которые находятся в национальном «реестре педофилов».

В настоящее время в списке фигурирует 3200 человек.

При этом будут возможны исключения в случаях, если у человека есть законные личные или служебные причины для поездок за границу и он не представляет опасности для детей.

Сенатор Хинч, который лоббировал изменения законодательства, отмечает, что педофилы из региона практикуют поездки в азиатские страны в секс-туры.

«Эти люди говорят о своих гражданских правах? Ну, по-моему, когда вы насилуете ребенка, вы теряете некоторые из своих гражданских прав»,

- отметил политик.

По данным правительства, в 2016 году за границей побывали почти 800 австралийцев, осужденных за сексуальные преступления против детей. Примерно половина из них нарушили обязательства по предоставлению отчетов о своих перемещениях или путешествовали по Юго-Восточной Азии. В конце прошлого года премьер-министр Малкольм Тернбулл назвал «позором для Австралии» подобные секс-туры педофилов.

Добавим, австралийская общественность с неодобрением относится к тому, как расходуются средства на реабилитацию осужденных педофилов. Речь идет, в частности, о «деревне проклятых» под названием Корелла-Плейс неподалеку от города Арарат. Там компактно проживают педофилы, которые, по мнению суда, слишком опасны на свободе.

Худшие сексуальные преступники страны проживают в домах со всеми удобствами и ничего не платят за жилье.

Каждую неделю они получают из бюджета по 400 долларов, которые могут тратить на еду, игровые приставки и спортинвентарь. Обитатели «деревни проклятых» носят на лодыжках электронные браслеты и могут покидать территорию только в сопровождении инспекторов. «Они должны проходить реабилитацию, но живут здесь как боги и рассматривают Корелла-Плейс как отель», - приводит мнение местного жителя The Herald Sun.

В начале мая один из обитателей «деревни проклятых» сбежал и был пойман за 45 километров от охраняемого периметра.


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