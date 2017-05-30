Трамп о «вмешательстве» в выборы: В России уже смеются над США

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter заявил, что российские официальные лица наверняка смеются над США из-за обвинений в его связях с Россией.

По его словам, подобное оправдание поражения кандидата от Демократической партии, экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон ничего, кроме смеха, вызывать не может.

«Российские чиновники наверняка должны смеяться над США и над тем, какие жалкие оправдания проигрыша демократов на выборах заполонили «фейковые» СМИ», — написал он.

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27 мая комитет по разведке сената США потребовал от команды Трампа полный отчет по документообороту с июня 2015 года в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы.

Президент должен предоставить в конгресс не только документацию, но также электронную переписку и записи телефонных разговоров за весь период предвыборной кампании.

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