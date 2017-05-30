Бельгийская принцесса оглушила премьера страны выстрелом из пистолета

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель перенес выступление в парламенте из-за проблем со слухом, которые начались у него после того, как бельгийская принцесса Астрид оглушила главу правительства холостым выстрелом из пистолета, давая старт ежегодному Брюссельскому марафону. Об этом сообщает газета Le Soir.

Премьер накануне уже прошел предварительное медицинское обследование, ему будет назначено лечение. По данным издания, неприятный инцидент произошел в воскресенье, 28 мая, когда сестра короля Филиппа дала сигнал о начале традиционного 20-километрового забега. В марафоне, по данным СМИ, приняли участие около 40 тысяч человек из 126 стран мира.

Шарль Мишель стоял справа от принцессы - сделанный ею выстрел из стартового пистолета раздался прямо около его левого уха. На опубликованных фотографиях видно, что премьер, видимо, с вынужденно вежливой улыбкой зажмурил глаза и отшатнулся в сторону. Похожая реакция, только несколько более сдержанная, была и у стоящего по другую руку от принцессы мэра Брюсселя Ивана Майора. При этом сама представительница королевской семьи выглядела абсолютно спокойной, ни один мускул не дрогнул на ее лице.

Реклама

Wanneer je op het startschot aan het wachten bent om je lang opgehouden scheetje te kunnen loslaten. #20kmbxl #charlesmichel #prinsesastrid pic.twitter.com/ORQ6kdIfIY— Sandro Iannino (@sandro_iannino) 29 мая 2017 г.

О том, насколько сильно пострадал слух главы правительства, не сообщается. По сведениям прессы, на вторник намечен очередной визит Шарля Мишеля к врачу. «Премьер-министр должен пройти 48-часовой курс лечения после инцидента», - сообщил журналистам пресс-секретарь главы кабмина Баренд Лейтс, слова которого приводит The Guardian. Лечение будет оказано в течение недели.



