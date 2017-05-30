В Германии задержали сирийца, планировавшего теракт

Немецкая полиция арестовала 17-летнего сирийца по подозрению в подготовке взрыва в Берлине. По версии следствия, юноша готовил самоподрыв, сообщает агентство Рейтер. Об аресте объявил министр внутренних дел земли Бранденбург Хайнц Шретер.

Молодого человека задержали в регионе Уккермарк, к северо-востоку от Берлина.

«Сегодняшним утром спецподразделение полиции федеральной земли Бранденбург задержало 17-летнего подростка в округе Укермарк. Поводом послужила информация из региона о том, что данное лицо направило своим родственником прощальное сообщение и объявило о присоединении к джихаду», – сказано в пресс-релиз полиции Бранденбурга.

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О том, когда и как именно юноша якобы планировал осуществить нападение, не сообщается. Его имя также не названо.

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