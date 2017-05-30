Число жертв наводнений на Шри-Ланке приближается к 200

 

Фото: REUTERS/Scanpix

На Шри-Ланке продолжаются разрушительные наводнения, вызванные проливными дождями. По последним данным, погибли уже 193 человека, еще 94 пропали без вести.

По данным AP, с начала разгула стихии в пятницу около 600 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, более 1,3 тыс. домов оказались разрушены, еще около семи тысяч домов получили повреждения.

Всего наводнения затронули более 557 тыс. человек в 15 округах страны,

сообщают местные власти.

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Наводнения и обрушения земли в Шри-Ланке

Фото: Наводнения и обрушения земли в Шри-Ланке0

Ранее сообщалось, по меньшей мере, о 151 погибшем и 111 пропавших без вести, пострадали около 500 тыс. человек.

Президент России направил телеграмму соболезнования лидеру Шри-Ланка Майтрипале Сирисене в связи с трагедией.

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