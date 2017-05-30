На Украине возбуждено уголовное дело против РФ по факту развязывания «гибридной войны»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело «по факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины», сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Дело заведено по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта).

В СБУ называют уголовное производство беспрецедентным и заявляют, что «агрессия России... заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар».

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