На Украине возбуждено уголовное дело против РФ по факту развязывания «гибридной войны»

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело «по факту развязывания должностными лицами РФ гибридной войны против Украины», сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Дело заведено по части 1 статьи 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка или развязывание агрессивной войны или военного конфликта).

В СБУ называют уголовное производство беспрецедентным и заявляют, что «агрессия России... заставила покинуть места проживания тысячи украинских граждан, особенно это касается крымских татар».

Реклама

Еще по этой теме