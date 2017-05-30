В Эстонии перевернулся грузовик с пивом, водитель скрылся

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Toomas Herm/rus.postimees

Сегодня около 12 часов дня в центр тревоги поступило сообщение о том, что в эстонской волости Вини на улице Рягавере выехал с дороги грузовик с пивом.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили перевернутый грузовик с пивом.

Водитель скрылся с места происшествия. Пока полиции не удалось выйти с ним на связь, сообщает Virumaa Teataja.

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В 15.35 на место происшествия прибыл владелец фирмы, которой принадлежит грузовик, и стал собирать вывалившийся из автомобиля товар.

Полиция возбудило дело.

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