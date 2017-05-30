Еврокомиссия подготовила новый бюджет ЕС

Европейская комиссия представила проект бюджета Евросоюза на 2018 год, причем бюджетными приоритетами стали занятость, перспективы молодежи, миграция и безопасность.
«С этим бюджетом мы хотим найти точное равновесие между выполнением наших предыдущих обязательств, касающихся крупных программ ЕС, и способностью противостоять новым вызовам, усиливая добавочную стоимость ЕС», — цитирует «Финмаркет» еврокомиссара по бюджету Гюнтер Эттингер.
По его словам,
ЕС пытается добиться, чтобы больше молодых европейцев могли найти работу,
и чтобы больше основательных инвестиций осуществлялось на местах. «Получить удовлетворительные результаты и иметь от этого реальную выгоду для повседневной жизни европейцев остается двигателем всех действий союза», — указал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.
Документ будет еще обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС.
В частности, проект бюджета ЕС на 2018 год предусматривает 161 млрд евро на содействие «созданию более значительного числа рабочих мест, особенно для молодежи, и стимулированию экономического роста и стратегических инвестиций», следует из коммюнике Еврокомиссии. В нем отмечается, что
бюджет ЕС на будущий год также рассчитан на решение проблем миграции как в плане внутреннем, так и внешнем.
Предполагается также выделить в рамках бюджета ЕС 55,4 млрд евро для структурного и инвестиционного фонда для регионов и государств-членов, а также около 59,6 млрд евро на сельхозпроизводителей и сельское развитие.
Учитывая, что миграция и безопасность остаются абсолютными приоритетами для ЕС, Еврокомиссия предусматривает продолжение финансирования обширного набора действий, включающих гуманитарную помощь, укрепление управления внешними границами, помощь наиболее пострадавшим странам.
На решение проблем миграции и безопасности в 2018 году выделяется 4,1 млрд евро, что увеличит общий пакет по этому разделу на 2015—2018 годы до беспрецедентной суммы в 22 млрд евро.Еще по этой теме