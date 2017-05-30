Еврокомиссия подготовила новый бюджет ЕС

Европейская комиссия представила проект бюджета Евросоюза на 2018 год, причем бюджетными приоритетами стали занятость, перспективы молодежи, миграция и безопасность.

«С этим бюджетом мы хотим найти точное равновесие между выполнением наших предыдущих обязательств, касающихся крупных программ ЕС, и способностью противостоять новым вызовам, усиливая добавочную стоимость ЕС», — цитирует «Финмаркет» еврокомиссара по бюджету Гюнтер Эттингер.

По его словам,

ЕС пытается добиться, чтобы больше молодых европейцев могли найти работу,

и чтобы больше основательных инвестиций осуществлялось на местах. «Получить удовлетворительные результаты и иметь от этого реальную выгоду для повседневной жизни европейцев остается двигателем всех действий союза», — указал еврокомиссар на пресс-конференции в Брюсселе.

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Документ будет еще обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС.

В частности, проект бюджета ЕС на 2018 год предусматривает 161 млрд евро на содействие «созданию более значительного числа рабочих мест, особенно для молодежи, и стимулированию экономического роста и стратегических инвестиций», следует из коммюнике Еврокомиссии. В нем отмечается, что

бюджет ЕС на будущий год также рассчитан на решение проблем миграции как в плане внутреннем, так и внешнем.

Предполагается также выделить в рамках бюджета ЕС 55,4 млрд евро для структурного и инвестиционного фонда для регионов и государств-членов, а также около 59,6 млрд евро на сельхозпроизводителей и сельское развитие.

Учитывая, что миграция и безопасность остаются абсолютными приоритетами для ЕС, Еврокомиссия предусматривает продолжение финансирования обширного набора действий, включающих гуманитарную помощь, укрепление управления внешними границами, помощь наиболее пострадавшим странам.

На решение проблем миграции и безопасности в 2018 году выделяется 4,1 млрд евро, что увеличит общий пакет по этому разделу на 2015—2018 годы до беспрецедентной суммы в 22 млрд евро.

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