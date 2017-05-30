В США десять городов требуют импичмента Трампа

В США органы местного самоуправления десяти городов призвали Конгресс начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа, передает Politico.

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Сообщается, что соответствующие предложение внесли муниципалитеты Лос-Анджелеса, Кембриджа, Амхерста, Пелхэма, Леверетта, Ричмонда, Аламеда, Беркли, Бруклина и Чикаго.

Кроме того, такую возможность рассматривают власти города Ньютон.

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Отмечается, что цель такой активности органов местного самоуправления, которые не имеют полномочий в вопросе импичмента, заключается в том, чтобы убедить Конгресс сделать первый шаг к процедуре импичмента Трампа.

Как известно, в случае согласия Конгрессе о рассмотрении импичмена, будет проведено голосование в Палате представителей, где решение принимается простым большинством.

После этого голосование пройдет в Сенате, который должен набрать не менее двух третей голосов для утверждения необходимого решения.

Отметим, что по данным СМИ, юристы Белого дома изучают тему импичмента, чтобы быть готовыми к маловероятным, по их мнению, попыткам отстранения Трампа.

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