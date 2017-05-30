Жителя Швейцарии оштрафовали за «неправильный» лайк

 

Фото: LOIC VENANCE / AFP

Районный суд Цюриха впервые в истории Швейцарии вынес обвинительный приговор за лайк к комментарию в социальной сети Facebook.

Суд признал 45-летнего гражданина страны виновным в клевете и приговорил к выплате штрафа в размере более $4 тыс, передает AFP.

Мужчина «провинился» тем, что в 2015 году лайкнул комментарий, в котором другой пользователь соцсети обвинял общественного активиста Эрвина Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме.

Реклама

В результате последний подал в суд на авторов комментариев, действия которых в итоге были квалифицированы судом как «оценочное суждение, не подтвержденное фактами». Суд уже вынес по этому делу несколько обвинительных приговоров.

В 1998 году Кесслер был приговорен к заключению за публичное сравнение забоя животных в еврейских ритуалах с преступлениями национал-социалистов.

Еще по этой теме
Facebook нанимает 3000 человек, чтобы следить за насилием на страницах соцсети

Facebook нанимает 3000 человек, чтобы следить за насилием на страницах соцсети

«Стрелок из Facebook» покончил с собой

«Стрелок из Facebook» покончил с собой

Facebook и Google утверждают, что стали жертвами литовского хакера

Facebook и Google утверждают, что стали жертвами литовского хакера


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 94000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 58500 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 3450 EUR

reklama.vesti.lv

В НАСА впервые решили «потрогать» Солнце Hi-Tech

В НАСА впервые решили «потрогать» Солнце

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра Hi-Tech

Youtube: на видео заметили человека в космосе без скафандра

Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели! Wo&Men

Школьные фото поп-дивы Мадонны: такой вы ее еще не видели!

Бесплодие у мужчин – диагноз, о котором молчат Wo&Men

Бесплодие у мужчин – диагноз, о котором молчат

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену Showbiz

Звезда 80-х Алиса Мон сделала пластику и возвращается на сцену

За рубежом

Суды

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
87 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
210 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DAĻ ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
VADOŠO PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTU/-I ...
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
PREČU KOMPLEKTĒTĀJU
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 