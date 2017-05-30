Жителя Швейцарии оштрафовали за «неправильный» лайк

Районный суд Цюриха впервые в истории Швейцарии вынес обвинительный приговор за лайк к комментарию в социальной сети Facebook.

Суд признал 45-летнего гражданина страны виновным в клевете и приговорил к выплате штрафа в размере более $4 тыс, передает AFP.

Мужчина «провинился» тем, что в 2015 году лайкнул комментарий, в котором другой пользователь соцсети обвинял общественного активиста Эрвина Кесслера в расизме, фашизме и антисемитизме.

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В результате последний подал в суд на авторов комментариев, действия которых в итоге были квалифицированы судом как «оценочное суждение, не подтвержденное фактами». Суд уже вынес по этому делу несколько обвинительных приговоров.

В 1998 году Кесслер был приговорен к заключению за публичное сравнение забоя животных в еврейских ритуалах с преступлениями национал-социалистов.

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