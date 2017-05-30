Путин разделяет позицию Макрона по ситуации в Сирии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Президент России Владимир Путин в интервью французскому изданию Le Figaro во время своего визита в Париж заявил, что согласен с «красной линией», которую обозначил его французский коллега Эммануэль Макрон в отношении ситуации в Сирии.

Ранее, напомним, Макрон на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным заявил, что для Франции «красной линией» в ситуации в Сирии, после которой последует незамедлительный ответ, станет использование кем бы то ни было химического оружия.

«Я согласен», — сказал российский президент. При этом он отметил, что вопрос нужно ставить шире. По его словам, международное сообщество должно выработать общую политику реагирования на факты применения химического оружия.

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«Кто бы ни применил химическое оружие, против этих лиц и этих структур международное сообщество должно выработать общую политику и дать ответ, который сделал бы невозможным применение химического оружия со стороны кого бы то ни было», — сказал российский президент.

Ранее Путин также подчеркнул, что никаких доказательств применения силами Башара Асада химического оружия нет.

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