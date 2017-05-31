СМИ: Террорист в Манчестере мог действовать в одиночку

Полиция Манчестера склоняется к тому, что Салман Абеди, исполнитель теракта на Манчестер Арена 22 мая, в основном действовал в одиночку, пишет The Guardian.

Сразу после теракта следователи начали искать в городе террористическую сеть, однако предварительные результаты расследования указывают на то, что Абеди готовился к атаке самостоятельно.

В частности,

об этом говорит то, что все детали для бомбы он купил сам, рассказал старший инспектор Расс Джексон.

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Тем не менее следователи не могут исключить тот факт, что у Абеди были сообщники, добавил Джексон. В настоящий момент полиция изучает все доступные материалы, в том числе съемки с камер видеонаблюдения, чтобы составить картину четырех дней жизни Абеди, которые предшествовали теракту. Ведомство полагает, что 18 мая он вернулся в Лондон из Ливии.













































































Aizvērt В Манчестере собрались тысячи людей, чтобы почтить память погибших в теракте Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix Reuters/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AP/Scanpix AFP/Scanpix EPA/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix AFP/AP/EPA/Reuters/ScanPix







Ранее стало известно, что полиция освободила трех задержанных по данному делу без предъявления обвинений. Таким образом, в настоящий момент под стражей находятся 11 подозреваемых.

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