В аэропорту Флориды задержан угрожавший стрельбой мужчина

Вооруженный мужчина задержан в аэропорту американского города Орландо (штат Флорида).

Инцидент случился рядом офисом проката автомобилей. Подозреваемый угрожал причинить вред себе и окружающим.

Twitter

This is the gun the suspect was carrying and threatening officers with. Entire incident contained in rental car area. pic.twitter.com/rxNS8g3zpe— Orlando Police (@OrlandoPolice) May 31, 2017

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Как сообщает телеканал Bay News 9,

прибывшие на место полицейские поняли, что психическое состояние мужчины было нестабильным

— 26-летний Майкл Петтигрю наставил на правоохранителей пистолет со словами «Пристрелите меня».

После задержания выяснилось, что пистолет был ненастоящим.

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