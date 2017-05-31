В аэропорту Флориды задержан угрожавший стрельбой мужчина

 

Фото: BEN STANSALL / AFP

Вооруженный мужчина задержан в аэропорту американского города Орландо (штат Флорида).

Инцидент случился рядом офисом проката автомобилей. Подозреваемый угрожал причинить вред себе и окружающим.

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Как сообщает телеканал Bay News 9,

прибывшие на место полицейские поняли, что психическое состояние мужчины было нестабильным

— 26-летний Майкл Петтигрю наставил на правоохранителей пистолет со словами «Пристрелите меня».

После задержания выяснилось, что пистолет был ненастоящим.

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